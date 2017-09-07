Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 07.09, 21:56

    В Кремле объяснили предложение провести поединок Путина и президента Монголии

    1 комментарий

    В Кремле объяснили предложение провести поединок Путина и президента Монголии

    В Кремле объяснили предложение провести поединок Путина и президента Монголии

    Предложение премьер-министра Японии Синдзо Абэ президентам России и Монголии провести поединок по дзюдо не стоит воспринимать буквально, заявил Дмитрий Песков.

    По словам пресс-секретаря президента РФ, эта идея японского премьера была продиктована желанием продемонстрировать позитивную динамику в отношениях России, Монголии и Японии.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я бы не стал относиться к этому предметно, буквально, скорее, это предложение, исполненное переносного смысла, но, разумеется, позитивного».

    При этом Песков подчеркнул, что еще только предстоит выяснить, насколько «образный характер носило» предложение Абэ.

    смотретьЯпонский премьер пригласил президентов России и Монголии устроить поединок по дзюдо
    Японский премьер пригласил президентов России и Монголии устроить поединок по дзюдо
    Напомним, Абэ, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, предложил Владимиру Путину и Халтмаагийн Баттулге, обладателям черных поясов по дзюдо, провести показательный поединок в Японии. Себе японский премьер отвел роль зрителя, подчеркнув, что не хотел бы получить травму.

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