Новый посол России вручит верительные грамоты Трампу в пятницу

Новый посол России в США Анатолий Антонов в пятницу, 8 сентября, вручит верительные грамоты президенту Дональду Трампу.
Об этом сообщил агентству ТАСС пресс-секретарь посольства России в США Николай Лахонин. Ранее высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности при Белом доме сказал, что Антонова «с нетерпением готовятся приветствовать в Белом доме на следующей церемонии вручения верительных грамот».
Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Антонова послом в США 21 августа, освободив от должности заместителя министра иностранных дел. 31 августа Антонов прибыл в Вашингтон — на смену главе российской дипмиссии Сергею Кисляку, которого американская пресса превратила в «самого опасного дипломата планеты» и «главную угрозу США».
Анатолий Антонов — кадровый дипломат с 30-летним стажем. Он считается одним из опытнейших российских переговорщиков по ядерной тематике. В течение многих лет он работал в МИД и курировал переговорный процесс в области ядерных разоружений.
При Анатолии Сердюкове Антонов был назначен заместителем министра обороны и занимался вопросами международного сотрудничества. Эту должность он сохранил и при Сергее Шойгу. В 2016 году Анатолий Антонов вернулся в МИД в должности замминистра.
Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Антонова послом в США 21 августа, освободив от должности заместителя министра иностранных дел. 31 августа Антонов прибыл в Вашингтон — на смену главе российской дипмиссии Сергею Кисляку, которого американская пресса превратила в «самого опасного дипломата планеты» и «главную угрозу США».
Анатолий Антонов — кадровый дипломат с 30-летним стажем. Он считается одним из опытнейших российских переговорщиков по ядерной тематике. В течение многих лет он работал в МИД и курировал переговорный процесс в области ядерных разоружений.
При Анатолии Сердюкове Антонов был назначен заместителем министра обороны и занимался вопросами международного сотрудничества. Эту должность он сохранил и при Сергее Шойгу. В 2016 году Анатолий Антонов вернулся в МИД в должности замминистра.
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