Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.09, 20:25

    Новый посол России вручит верительные грамоты Трампу в пятницу

    комментировать

    Новый посол России вручит верительные грамоты Трампу в пятницу

    Новый посол России вручит верительные грамоты Трампу в пятницу

    Новый посол России в США Анатолий Антонов в пятницу, 8 сентября, вручит верительные грамоты президенту Дональду Трампу.

    Об этом сообщил агентству ТАСС пресс-секретарь посольства России в США Николай Лахонин. Ранее высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности при Белом доме сказал, что Антонова «с нетерпением готовятся приветствовать в Белом доме на следующей церемонии вручения верительных грамот».

    Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Антонова послом в США 21 августа, освободив от должности заместителя министра иностранных дел. 31 августа Антонов прибыл в Вашингтон — на смену главе российской дипмиссии Сергею Кисляку, которого американская пресса превратила в «самого опасного дипломата планеты» и «главную угрозу США».

    Анатолий Антонов — кадровый дипломат с 30-летним стажем. Он считается одним из опытнейших российских переговорщиков по ядерной тематике. В течение многих лет он работал в МИД и курировал переговорный процесс в области ядерных разоружений.

    смотретьНовым послом РФ в США стал один из самых опытных российских переговорщиков
    Новым послом РФ в США стал один из самых опытных российских переговорщиков
    При Анатолии Сердюкове Антонов был назначен заместителем министра обороны и занимался вопросами международного сотрудничества. Эту должность он сохранил и при Сергее Шойгу. В 2016 году Анатолий Антонов вернулся в МИД в должности замминистра.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru