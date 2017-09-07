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  • 07.09, 21:56
    В Москве объявили победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина. Москва, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве объявили победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина

    В Москве объявили победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина

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    В Москве объявили победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина

    В Москве объявили победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина

    В Москве объявили победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина

      Работы победителей фотоконкурса имени Стенина покажут на выставке в столице.

      В Москве сегодня объявили победителей конкурса имени Андрея Стенина — фоторепортера из России, трагически погибшего в Донбассе в 2014 году. Церемония награждения прошла в Центре фотографии имени братьев Люмьер.

      У конкурса 4 номинации — «Главные новости», «Спoрт», «Мoя планета» и «Герой нашего времени». В этом году организаторы получили около 5 тысяч работ из 76 стран. За главный приз боролись 29 молодых фотографов из России, Китая, Испании, Италии, Сербии и других стран. Обладателем главного приза стал испанец Алехандро Мартинес Велес с серией снимков «Беженцы в Белграде».

      После церемонии награждения прошло открытие выставки победителей конкурса. В Москве выставка продлится десять дней, затем ее повезут в другие города.

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