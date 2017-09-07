В Донбассе почтили память воевавших на Саур-Могиле

В память о погибших на Саур-Могиле в 1943 и 2014 годах открыли часовню.

Несколько тысяч человек собрались сегодня на знаменитой Саур-Могиле. Там отметили 74-ю годовщину освобождения Донбасса от гитлеровских войск. В церемонии участвовали ветераны, власти самопровозглашенной ДНР и молодежь. У подножия мемориала развернули передвижную выставку, посвященную событиям, происходившим на этой высоте в 1943 году.



Не могли не вспомнить и о нынешних защитниках Донбасса. Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои с украинскими войсками. В них погибли сотни ополченцев, мемориал был практически полностью разрушен.



Сегодня в память о погибших на Саур-Могиле открыли часовню. Там уже прошла первая служба.