Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 07.09, 20:25
    В Донбассе почтили память воевавших на Саур-Могиле. ДНР, история, памятники, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Донбассе почтили память воевавших на Саур-Могиле

    В Донбассе почтили память воевавших на Саур-Могиле

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    В Донбассе почтили память воевавших на <nobr>Саур-Могиле</nobr>

    В Донбассе почтили память воевавших на Саур-Могиле

    В Донбассе почтили память воевавших на <nobr>Саур-Могиле</nobr>

      В память о погибших на Саур-Могиле в 1943 и 2014 годах открыли часовню.

      Несколько тысяч человек собрались сегодня на знаменитой Саур-Могиле. Там отметили 74-ю годовщину освобождения Донбасса от гитлеровских войск. В церемонии участвовали ветераны, власти самопровозглашенной ДНР и молодежь. У подножия мемориала развернули передвижную выставку, посвященную событиям, происходившим на этой высоте в 1943 году.

      Не могли не вспомнить и о нынешних защитниках Донбасса. Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои с украинскими войсками. В них погибли сотни ополченцев, мемориал был практически полностью разрушен.

      Сегодня в память о погибших на Саур-Могиле открыли часовню. Там уже прошла первая служба.

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