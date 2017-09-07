Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 07.09, 21:56
    Самый ненавистный бизнесмен Америки продает самый дорогой альбом в мире. eBay, музыка и музыканты, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСамый ненавистный бизнесмен Америки продает самый дорогой альбом в мире

    Самый ненавистный бизнесмен Америки продает самый дорогой альбом в мире

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    Самый ненавистный бизнесмен Америки продает самый дорогой альбом в мире

    Самый ненавистный бизнесмен Америки продает самый дорогой альбом в мире

    Самый ненавистный бизнесмен Америки продает самый дорогой альбом в мире

      На продажу выставили самый дорогой музыкальный альбом в истории. Дело в том, что пластинка существует в единственном экземпляре. Записала ее американская рэп группа Wu-Tang.

      Музыканты из Wu-Tang решили, что их музыка должна быть такой же уникальной, как полотна великих художников. Продюсер группы был решителен: мол, альбом — это Мона Лиза, а сама группа — примерно как Моцарт.

      Ситуация выглядит еще более фантасмагоричной, учитывая, что сейчас альбомом владеет Мартин Шкрели. Его нарекли самым ненавистным бизнесменом Америки после того, как его фармацевтическая фирма купила патент на препарат для ВИЧ-инфицированных и подняла цену в 40 раз. Так вот Шкрели купил этот диск за 2 миллиона долларов и как-то даже давал послушать отрывки.

      Сейчас Шкрели выставил альбом на аукцион eBay. Пока предлагают почти миллион долларов. Аукцион будет длиться до 16 сентября.

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