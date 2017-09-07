В Минобороны доложили, как российские спутники переносят магнитную бурю

Мощная вспышка на Солнце, вызвавшая магнитную бурю на Земле, не оказала влияния на российскую орбитальную группировку, сообщили в российском военном ведомстве.
Магнитная буря, вызванная мощной вспышкой на Солнце, не оказала негативного воздействия на российскую орбитальную группировку и наземные системы управления космическими аппаратами Космических войск России, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
Минобороны РФ: «Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления выполняют сеансы связи и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки в штатном режиме».
Вспышка на Солнце, произошедшая в 6 сентября, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей присвоен балл X9.3 (вспышки делятся на пять классов — от A до X; интенсивность варьируется от 1 до 9,9). Ранее ряд российских ученых, предположили, что последствия колоссального выброса энергии может привести к отказам космической техники и систем связи. Сбои уже зафиксировали в Европе и Америке. Врачи рекомендовали снизить физическую и психологическую нагрузку. А астрономы — ждать полярного сияния.
Минобороны РФ: «Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления выполняют сеансы связи и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки в штатном режиме».
Вспышка на Солнце, произошедшая в 6 сентября, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей присвоен балл X9.3 (вспышки делятся на пять классов — от A до X; интенсивность варьируется от 1 до 9,9). Ранее ряд российских ученых, предположили, что последствия колоссального выброса энергии может привести к отказам космической техники и систем связи. Сбои уже зафиксировали в Европе и Америке. Врачи рекомендовали снизить физическую и психологическую нагрузку. А астрономы — ждать полярного сияния.
После рекордной вспышки на Солнце земляне страдают от мощной магнитной бури. #мытаквидим pic.twitter.com/L7xmrprz6e— НТВ (@ntvru) 7 сентября 2017 г.
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