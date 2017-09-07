Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 07.09, 20:25

    В Минобороны доложили, как российские спутники переносят магнитную бурю

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    В Минобороны доложили, как российские спутники переносят магнитную бурю

    В Минобороны доложили, как российские спутники переносят магнитную бурю

    Мощная вспышка на Солнце, вызвавшая магнитную бурю на Земле, не оказала влияния на российскую орбитальную группировку, сообщили в российском военном ведомстве.

    Магнитная буря, вызванная мощной вспышкой на Солнце, не оказала негативного воздействия на российскую орбитальную группировку и наземные системы управления космическими аппаратами Космических войск России, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

    Минобороны РФ: «Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления выполняют сеансы связи и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки в штатном режиме».

    смотретьУченые рассказали, как повлияет вспышка на Солнце на здоровье землян
    Ученые рассказали, как повлияет вспышка на Солнце на здоровье землян
    Вспышка на Солнце, произошедшая в 6 сентября, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей присвоен балл X9.3 (вспышки делятся на пять классов — от A до X; интенсивность варьируется от 1 до 9,9). Ранее ряд российских ученых, предположили, что последствия колоссального выброса энергии может привести к отказам космической техники и систем связи. Сбои уже зафиксировали в Европе и Америке. Врачи рекомендовали снизить физическую и психологическую нагрузку. А астрономы — ждать полярного сияния.


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