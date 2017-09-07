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  • 07.09, 18:54
    В Екатеринбурге 13 налетчиков с палками устроили погром в торговом центре: видео. Екатеринбург, кражи и ограбления, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Екатеринбурге 13 налетчиков с палками устроили погром в торговом центре: видео

    В Екатеринбурге 13 налетчиков с палками устроили погром в торговом центре: видео

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    В Екатеринбурге 13 налетчиков с палками устроили погром в торговом центре: видео

    В Екатеринбурге 13 налетчиков с палками устроили погром в торговом центре: видео

    В Екатеринбурге 13 налетчиков с палками устроили погром в торговом центре: видео

      Группа молодых людей в масках избила охрану и украла мобильные телефоны в екатеринбургском торговом центре.

      ЧП произошло сегодня утром в ТЦ «КИТ». По словам очевидцев, налетчики с палками ворвались в здание торгового центра, разбили витрины в салонах сотовой связи, избили их охранников, а потом похитили мобильные телефоны и скрылись. По предварительным данным, в атаке принимали участие 13 человек.

      Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, прибывшие на место ЧП патрульные задержали одного из нападавших на месте преступления. По горячим следам удалось поймать еще шестерых налетчиков. Розыск остальных продолжается.

      В результате атаки пострадали двое охранников. Они получили легкие травмы, передает «Интерфакс».

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