В Екатеринбурге 13 налетчиков с палками устроили погром в торговом центре: видео

Группа молодых людей в масках избила охрану и украла мобильные телефоны в екатеринбургском торговом центре.
ЧП произошло сегодня утром в ТЦ «КИТ». По словам очевидцев, налетчики с палками ворвались в здание торгового центра, разбили витрины в салонах сотовой связи, избили их охранников, а потом похитили мобильные телефоны и скрылись. По предварительным данным, в атаке принимали участие 13 человек.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, прибывшие на место ЧП патрульные задержали одного из нападавших на месте преступления. По горячим следам удалось поймать еще шестерых налетчиков. Розыск остальных продолжается.
В результате атаки пострадали двое охранников. Они получили легкие травмы, передает «Интерфакс».
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, прибывшие на место ЧП патрульные задержали одного из нападавших на месте преступления. По горячим следам удалось поймать еще шестерых налетчиков. Розыск остальных продолжается.
В результате атаки пострадали двое охранников. Они получили легкие травмы, передает «Интерфакс».
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