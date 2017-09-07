Порошенко предложил новый способ вернуть Крым в состав Украины

Президент Украины признал, что силой «отбить Крым у России» не удастся — надо сделать так, чтобы «ей запекло».
Президент Украины Петр Порошенко в ежегодном обращения к Верховной раде предложил новую тактику возвращения Крыма в состав Украины. По словам Порошенко, силой это сделать не удастся, поэтому нужно сделать полуостров «непосильной ношей» для России.
Петр Порошенко, президент Украины: «Можно ли рассчитывать отбить Крым у России силой? Реалистично — нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей. Мы должны создать все условия, чтоб ей запекло».
Для этого президент предлагает обратиться ко всем возможным инструментам международного права: санкциям, арбитражам, мониторинговым механизмам, передает РИА Новости.
Ранее Порошенко уже заявлял о своей мечте провести саммиты формата ЕС-Украина на территории полуострова.
По результатам референдума в 2014 году Крым стал частью территории РФ. Украина до сих пор считает этот регион своим, хотя в Кремле не раз заявляли, что этот вопрос закрыт окончательно. Тем не менее в августе Порошенко назначил нового представителя президента Украины на полуострове.
Петр Порошенко, президент Украины: «Можно ли рассчитывать отбить Крым у России силой? Реалистично — нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей. Мы должны создать все условия, чтоб ей запекло».
Для этого президент предлагает обратиться ко всем возможным инструментам международного права: санкциям, арбитражам, мониторинговым механизмам, передает РИА Новости.
Ранее Порошенко уже заявлял о своей мечте провести саммиты формата ЕС-Украина на территории полуострова.
По результатам референдума в 2014 году Крым стал частью территории РФ. Украина до сих пор считает этот регион своим, хотя в Кремле не раз заявляли, что этот вопрос закрыт окончательно. Тем не менее в августе Порошенко назначил нового представителя президента Украины на полуострове.
Комментарии