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  • 07.09, 18:55

    Порошенко предложил новый способ вернуть Крым в состав Украины

    8 комментариев
    • Фото: Палинчак Михаил / ТАСС
    Порошенко предложил новый способ вернуть Крым в состав Украины

    Порошенко предложил новый способ вернуть Крым в состав Украины

    Порошенко предложил новый способ вернуть Крым в состав Украины
  • Фото: Палинчак Михаил / ТАСС

    • Президент Украины признал, что силой «отбить Крым у России» не удастся — надо сделать так, чтобы «ей запекло».

    Президент Украины Петр Порошенко в ежегодном обращения к Верховной раде предложил новую тактику возвращения Крыма в состав Украины. По словам Порошенко, силой это сделать не удастся, поэтому нужно сделать полуостров «непосильной ношей» для России.

    Петр Порошенко, президент Украины: «Можно ли рассчитывать отбить Крым у России силой? Реалистично — нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей. Мы должны создать все условия, чтоб ей запекло».

    Для этого президент предлагает обратиться ко всем возможным инструментам международного права: санкциям, арбитражам, мониторинговым механизмам, передает РИА Новости.

    Ранее Порошенко уже заявлял о своей мечте провести саммиты формата ЕС-Украина на территории полуострова.

    По результатам референдума в 2014 году Крым стал частью территории РФ. Украина до сих пор считает этот регион своим, хотя в Кремле не раз заявляли, что этот вопрос закрыт окончательно. Тем не менее в августе Порошенко назначил нового представителя президента Украины на полуострове.

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