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  • 07.09, 18:54

    Безработная пара выдрала себе зубы, устав ждать в очереди к стоматологу

    1 комментарий
    • @MarkKrubsack / twitter.com
    Безработная пара выдрала себе зубы, устав ждать в очереди к стоматологу

    Безработная пара выдрала себе зубы, устав ждать в очереди к стоматологу

    Безработная пара выдрала себе зубы, устав ждать в очереди к стоматологу
  • @MarkKrubsack / twitter.com

    • Пара из британского Дьюсбери решила самостоятельно вырвать себе зубы, когда им сказали, что операцию по госстраховке придется ждать еще несколько лет.

    Ник Олдройд и Ребекка Брейрей рассказали, что еще в 2013 году они встали на учет к государственному зубному. Они четыре раза пытались пройти осмотр, однако им каждый раз говорили, что надо ждать еще два года.

    В итоге пара приняла решение самостоятельно вырвать себе сгнившие зубы. Как отмечает сайт «Вести.Ru», в качестве анестезии британцы использовали спиртное.

    При этом пара рассказала, что больные зубы буквально отравляли им жизнь. В частности, они никак не могли устроиться на работу.

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