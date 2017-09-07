Безработная пара выдрала себе зубы, устав ждать в очереди к стоматологу

Пара из британского Дьюсбери решила самостоятельно вырвать себе зубы, когда им сказали, что операцию по госстраховке придется ждать еще несколько лет.
Ник Олдройд и Ребекка Брейрей рассказали, что еще в 2013 году они встали на учет к государственному зубному. Они четыре раза пытались пройти осмотр, однако им каждый раз говорили, что надо ждать еще два года.
В итоге пара приняла решение самостоятельно вырвать себе сгнившие зубы. Как отмечает сайт «Вести.Ru», в качестве анестезии британцы использовали спиртное.
При этом пара рассказала, что больные зубы буквально отравляли им жизнь. В частности, они никак не могли устроиться на работу.
В итоге пара приняла решение самостоятельно вырвать себе сгнившие зубы. Как отмечает сайт «Вести.Ru», в качестве анестезии британцы использовали спиртное.
При этом пара рассказала, что больные зубы буквально отравляли им жизнь. В частности, они никак не могли устроиться на работу.
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