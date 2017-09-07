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  • 07.09, 18:54

    В Бишкеке в подземном переходе нашли огромный склад бутылок с мочой

    3 комментария
    В Бишкеке в подземном переходе нашли огромный склад бутылок с мочой

    В Бишкеке в подземном переходе нашли огромный склад бутылок с мочой

    В Бишкеке в подземном переходе нашли огромный склад бутылок с мочой

    При реконструкции подземного перехода в одном из районов Бишкека строители обнаружили несколько тысяч бутылок с мочой.

    Склад стеклянных бутылок с мочой обнаружили в подземном переходе рядом с одним из торговых ларьков. Выяснилось, что один из торговцев на протяжение пяти лет мочился в бутылки и складывал из под лестничной площадкой. Не исключено, что он это делал не один.

    Строителям пришлось три раза вызывать грузовую машину, чтобы вывезти все бутылки с жидкостью.

    Как сообщил Sputnik Кыргызстан в мэрии столицы, после реконструкции в подземном переходе установят туалет. А недобросовестного работника накажут тем, что не позволят больше арендовать площадь в обновленном пространстве.

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