В Бишкеке в подземном переходе нашли огромный склад бутылок с мочой

При реконструкции подземного перехода в одном из районов Бишкека строители обнаружили несколько тысяч бутылок с мочой.
Склад стеклянных бутылок с мочой обнаружили в подземном переходе рядом с одним из торговых ларьков. Выяснилось, что один из торговцев на протяжение пяти лет мочился в бутылки и складывал из под лестничной площадкой. Не исключено, что он это делал не один.
Строителям пришлось три раза вызывать грузовую машину, чтобы вывезти все бутылки с жидкостью.
Как сообщил Sputnik Кыргызстан в мэрии столицы, после реконструкции в подземном переходе установят туалет. А недобросовестного работника накажут тем, что не позволят больше арендовать площадь в обновленном пространстве.
Строителям пришлось три раза вызывать грузовую машину, чтобы вывезти все бутылки с жидкостью.
Как сообщил Sputnik Кыргызстан в мэрии столицы, после реконструкции в подземном переходе установят туалет. А недобросовестного работника накажут тем, что не позволят больше арендовать площадь в обновленном пространстве.
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