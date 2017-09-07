«Один пояс»: китайский сухогруз прибыл в Петербург по Северному пути

Сегодня в Большой порт Санкт-Петербурга , а точнее в глубоководный терминал «Бронка», прибыл китайский сухогруз компании COSCO.

Он прошел транзитом по Северному морскому пути, который пролегает через моря Северного Ледовитого и Тихого океанов.



Этот арктический коридор — один из компонентов выдвинутой Пекином инициативы «Один пояс — один путь». Маршрут называют привлекательным, потому что он экономит время по сравнению с тем, если плыть через Суэцкий канал. К тому же здесь безопаснее.