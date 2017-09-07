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  • 07.09, 17:24
    «Один пояс»: китайский сухогруз прибыл в Петербург по Северному пути. Китай, корабли и суда, порты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Один пояс»: китайский сухогруз прибыл в Петербург по Северному пути

    «Один пояс»: китайский сухогруз прибыл в Петербург по Северному пути

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    «Один пояс»: китайский сухогруз прибыл в Петербург по Северному пути

    «Один пояс»: китайский сухогруз прибыл в Петербург по Северному пути

    «Один пояс»: китайский сухогруз прибыл в Петербург по Северному пути

      Сегодня в Большой порт Санкт-Петербурга, а точнее в глубоководный терминал «Бронка», прибыл китайский сухогруз компании COSCO.

      Он прошел транзитом по Северному морскому пути, который пролегает через моря Северного Ледовитого и Тихого океанов.

      Этот арктический коридор — один из компонентов выдвинутой Пекином инициативы «Один пояс — один путь». Маршрут называют привлекательным, потому что он экономит время по сравнению с тем, если плыть через Суэцкий канал. К тому же здесь безопаснее.

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