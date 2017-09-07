ПФР: на доведение пенсий до прожиточного минимума выделят почти 10 миллиардов

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) сообщил, что на доведение пенсий до прожиточного минимума и социальные доплаты решено направить 9,97 млрд рублей.
Антон Дроздов доложил Дмитрию Медведеву, что пенсии до прожиточного минимума в субъекте будут доведены для 3,9 млн человек. Также их ждут федеральные социальные доплаты.
Также глава ПФР отметил, что в этом году пенсии вырастут на 4,5%. При этом Дроздов подчеркнул, что инфляция должна составить 3,7%. То есть в реальном выражении пенсии увеличатся, передает ТАСС.
При этом руководитель ПФР заявил, что по итогам 8 месяцев в Пенсионном фонде все исполняется в плановом порядке.
Также глава ПФР отметил, что в этом году пенсии вырастут на 4,5%. При этом Дроздов подчеркнул, что инфляция должна составить 3,7%. То есть в реальном выражении пенсии увеличатся, передает ТАСС.
При этом руководитель ПФР заявил, что по итогам 8 месяцев в Пенсионном фонде все исполняется в плановом порядке.
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