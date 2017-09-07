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  • 07.09, 17:24

    ПФР: на доведение пенсий до прожиточного минимума выделят почти 10 миллиардов

    5 комментариев
    • Фото: Рюмин Александр / ТАСС
    ПФР: на доведение пенсий до прожиточного минимума выделят почти 10 миллиардов

    ПФР: на доведение пенсий до прожиточного минимума выделят почти 10 миллиардов

    ПФР: на доведение пенсий до прожиточного минимума выделят почти 10 миллиардов
  • Фото: Рюмин Александр / ТАСС

    • Глава Пенсионного фонда России (ПФР) сообщил, что на доведение пенсий до прожиточного минимума и социальные доплаты решено направить 9,97 млрд рублей.

    Антон Дроздов доложил Дмитрию Медведеву, что пенсии до прожиточного минимума в субъекте будут доведены для 3,9 млн человек. Также их ждут федеральные социальные доплаты.

    Также глава ПФР отметил, что в этом году пенсии вырастут на 4,5%. При этом Дроздов подчеркнул, что инфляция должна составить 3,7%. То есть в реальном выражении пенсии увеличатся, передает ТАСС.

    При этом руководитель ПФР заявил, что по итогам 8 месяцев в Пенсионном фонде все исполняется в плановом порядке.

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