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  • 07.09, 17:24

    Обнародован длинный список литературной премии «Русский Букер»

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    Обнародован длинный список литературной премии «Русский Букер»

    Обнародован длинный список литературной премии «Русский Букер»

    Жюри национальной литературной премии «Русский Букер» включило в лонг-лист 19 романов.

    Жюри национальной литературной премии «Русский Букер» представило в четверг лонг-лист романов-номинантов. В этом году в список вошли 19 романов, сообщил председатель жюри Петр Алешковский.

    Петр Алешковский, писатель: «Жюри, разобрав 75 предоставленных романов, весьма неожиданных порой, как глубоких и серьезных произведений, так и одиозных, выбрали 19. Мы выбрали то, что нам показалось нужным, поспорили, но пришли к абсолютно общему знаменателю».

    В длинный список «Русского Букера» вошли романы «Тайный год» Михаила Гиголашвили, «Неизвестность» Алексея Слаповского, «F20» Анны Козловой, «Китаист» Елены Чижовой, сообщает РИА Новости.

    Независимая литературная премия «Русский Букер» вручается с 1992 года за лучший роман на русском языке. В финал конкурса выйдут шесть авторов, их имена станут известны 26 октября. Победителя объявят 5 декабря. Традиционно обладатель первого приза получает денежную премию в 1,5 млн рублей, финалисты — по 150 тысяч. В прошлом году премию получил Петр Алешковский за роман «Крепость».

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