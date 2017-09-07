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  • 07.09, 15:53

    Принц Джордж пошел в школу

    3 комментария
    • @KensingtonRoyal / twitter.com
    Принц Джордж пошел в школу

    Принц Джордж пошел в школу

    Принц Джордж пошел в школу
  • @KensingtonRoyal / twitter.com

    • Сын британского герцога Кембриджского Уильяма и Кейт Миддлтон поступил в школу.

    Как сообщает The Guardian, четырехлетний принц Джордж будет учиться в одной из элитных лондонских школ — Thomas’s Battersea, обучение в которой стоит 18 тысяч фунтов стерлингов в год.

    В Twitter Кенсингтонского дворца опубликованы фотографии, на которых герцог Кембриджский ведет за руку сына. Ребенка встречает сотрудница Thomas’s Battersea.

    Ранее стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Первым 22 июля 2013 года родился принц Джордж (сейчас он третий в очереди наследник британского престола), через два года на свет появилась принцесса Шарлотта.

    Принц Джордж пошел в школу. Великобритания, Миддлтон Кейт, дети и подростки, монархи и августейшие особы, образование, принц Уильям. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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