Принц Джордж пошел в школу

Сын британского герцога Кембриджского Уильяма и Кейт Миддлтон поступил в школу.
Как сообщает The Guardian, четырехлетний принц Джордж будет учиться в одной из элитных лондонских школ — Thomas’s Battersea, обучение в которой стоит 18 тысяч фунтов стерлингов в год.
В Twitter Кенсингтонского дворца опубликованы фотографии, на которых герцог Кембриджский ведет за руку сына. Ребенка встречает сотрудница Thomas’s Battersea.
Ранее стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Первым 22 июля 2013 года родился принц Джордж (сейчас он третий в очереди наследник британского престола), через два года на свет появилась принцесса Шарлотта.
В Twitter Кенсингтонского дворца опубликованы фотографии, на которых герцог Кембриджский ведет за руку сына. Ребенка встречает сотрудница Thomas’s Battersea.
Ранее стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Первым 22 июля 2013 года родился принц Джордж (сейчас он третий в очереди наследник британского престола), через два года на свет появилась принцесса Шарлотта.
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