Путин и Абэ подпишут мирный договор «своими руками»

Президент России и
премьер-министр Японии договорились о новой встрече, посвященной подписанию мирного договора между двумя странами.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ пришли к решению, что мирный договор между двумя странами подпишут именно они. Об этом японский премьер заявил после переговоров с Путиным, сообщает «Интерфакс».
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Самое главное для японско-российских отношений — заключение мирного договора, так сказал президент Путин во время своего визита в Японию. Мы на этот раз пришли к новой решимости, что именно своими руками подпишем мирный договор».
Синдзо Абэ добавил, что лидеры двух стран договорились провести еще одну встречу по этому вопросу. Она состоится в ноябре на саммите АТЭС во Вьетнаме.
Премьер Японии на Восточном экономическом форуме назвал тот факт, что между Россией и Японией со времен Второй мировой войны не был подписан мирный договор, ненормальной ситуацией и призвал поставить точку в этом вопросе.
Москва и Токио с 1945 года не могут подписать мирный договор из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов. До начала кризиса на Украине стороны вели активные переговоры о заключении соглашения. Однако после эскалации конфликта в Донбассе переговоры были заморожены по инициативе японской стороны.
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Самое главное для японско-российских отношений — заключение мирного договора, так сказал президент Путин во время своего визита в Японию. Мы на этот раз пришли к новой решимости, что именно своими руками подпишем мирный договор».
Синдзо Абэ добавил, что лидеры двух стран договорились провести еще одну встречу по этому вопросу. Она состоится в ноябре на саммите АТЭС во Вьетнаме.
Премьер Японии на Восточном экономическом форуме назвал тот факт, что между Россией и Японией со времен Второй мировой войны не был подписан мирный договор, ненормальной ситуацией и призвал поставить точку в этом вопросе.
Москва и Токио с 1945 года не могут подписать мирный договор из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов. До начала кризиса на Украине стороны вели активные переговоры о заключении соглашения. Однако после эскалации конфликта в Донбассе переговоры были заморожены по инициативе японской стороны.
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