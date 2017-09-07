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  • 07.09, 15:53

    Путин и Абэ подпишут мирный договор «своими руками»

    1 комментарий

    Путин и Абэ подпишут мирный договор «своими руками»

    Путин и Абэ подпишут мирный договор «своими руками»

    Президент России и премьер-министр Японии договорились о новой встрече, посвященной подписанию мирного договора между двумя странами.

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ пришли к решению, что мирный договор между двумя странами подпишут именно они. Об этом японский премьер заявил после переговоров с Путиным, сообщает «Интерфакс».

    Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Самое главное для японско-российских отношений — заключение мирного договора, так сказал президент Путин во время своего визита в Японию. Мы на этот раз пришли к новой решимости, что именно своими руками подпишем мирный договор».

    Синдзо Абэ добавил, что лидеры двух стран договорились провести еще одну встречу по этому вопросу. Она состоится в ноябре на саммите АТЭС во Вьетнаме.

    смотретьАбэ призвал Путина заключить мирный договор между Россией и Японией
    Абэ призвал Путина заключить мирный договор между Россией и Японией
    Премьер Японии на Восточном экономическом форуме назвал тот факт, что между Россией и Японией со времен Второй мировой войны не был подписан мирный договор, ненормальной ситуацией и призвал поставить точку в этом вопросе.

    Москва и Токио с 1945 года не могут подписать мирный договор из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов. До начала кризиса на Украине стороны вели активные переговоры о заключении соглашения. Однако после эскалации конфликта в Донбассе переговоры были заморожены по инициативе японской стороны.

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