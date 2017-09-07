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  • 07.09, 15:53

    Обезглавленная женщина месяц пролежала в нижегородской квартире

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    Обезглавленная женщина месяц пролежала в нижегородской квартире

    Обезглавленная женщина месяц пролежала в нижегородской квартире

    Следователи выясняют обстоятельства гибели 41-летней жительницы Нижнего Новгорода.

    Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение о резком запахе разложения в подъезде дома на улице Бориса Панина. Приехавшие на место ЧП стражи порядка обнаружили в одной из квартир обезглавленное тело 41-летней хозяйки.

    По предварительным данным, мертвая женщина пролежала в квартире около месяца. Голову в квартире не нашли, сообщили в нижегородском управлении СК.

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