Обезглавленная женщина месяц пролежала в нижегородской квартире

Следователи выясняют обстоятельства гибели
41-летней жительницы Нижнего Новгорода.
Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение о резком запахе разложения в подъезде дома на улице Бориса Панина. Приехавшие на место ЧП стражи порядка обнаружили в одной из квартир обезглавленное тело 41-летней хозяйки.
По предварительным данным, мертвая женщина пролежала в квартире около месяца. Голову в квартире не нашли, сообщили в нижегородском управлении СК.
По предварительным данным, мертвая женщина пролежала в квартире около месяца. Голову в квартире не нашли, сообщили в нижегородском управлении СК.
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