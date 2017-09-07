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  • 07.09, 15:53
    Суд лишил родительских прав отца, воспитавшего 60 приемных детей. дети и подростки, детские дома, интернаты, Челябинск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд лишил родительских прав отца, воспитавшего 60 приемных детей

    Суд лишил родительских прав отца, воспитавшего 60 приемных детей

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    Суд лишил родительских прав отца, воспитавшего 60 приемных детей

    Суд лишил родительских прав отца, воспитавшего 60 приемных детей

    Суд лишил родительских прав отца, воспитавшего 60 приемных детей

      Суд в Челябинске лишил мужчину, воспитавшего за всю жизнь 60 детей, опекунства над одним из подростков.

      Закон оказался не на стороне Игоря Мотыгина. Мужчина надеялся через суд вернуть в семью 13-летнего Влада, который никак не мог привыкнуть к новому дому: несколько раз сбегал от приемного отца и даже пожаловался на него соцработникам. Правда, через некоторое время мальчик передумал и забрал свои слова назад, но процедура лишения опекунства уже была запущена. Свидетелем на суде выступил поселковый участковый Владимир Калганов — именно он рассказал, что подросток специально оговорил отца, поскольку тот заставлял его учиться.

      Теперь же мальчика отправили в приют, а оттуда, учитывая его тягу к наркотикам и воровству, уже в психиатрическую клинику. Хотя врачи уверяли: прогресс после того, как ребенок попал в семью, все-таки был.

      Суд встал на сторону органов опеки, которые настаивали на том, что мальчик должен находится в интернате. Вполне возможно, что подросток уже и сам не рад, что написал жалобу на отца, но деваться некуда — такому решению пока придется подчиниться. Утешает то, что скоро ему исполнится 14 лет, и он сможет принимать решения о своей судьбе самостоятельно.

      За всю свою жизнь Игорь Мотыгин воспитал более 60 детей. Он брал под опеку подростков, которых принято называть трудными. Сейчас в его доме живут 8 подростков.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Свечкаревой.

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