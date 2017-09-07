В Ростове задержали банду автоподставщиков

В Ростове-на-Дону задержали мошенников, устроивших спектакль на дороге. Они инсценировали ДТП: сделали фотографии, оформили европротокол и уже были готовы ехать в офис страховой компании, но помешали полицейские.

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страхование

По данным сотрудников МВД, мошенники устраивают фальшивое ДТП не в первый раз. На инсценировке аварий они и раньше «зарабатывали» неплохие деньги.



Во время допроса злоумышленники признались, что действовали по заранее обговоренной схеме. В ДТП участвовал дорогой автомобиль и застрахованная машина среднего класса.



Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Повреждения владелец дорогой иномарки наносил заранее на днище автомобиля. Место выбирали безлюдное, в темное время суток фиксировали ДТП, в результате которого автомобиль получил повреждения».



В беседе со следователем один из подозреваемых признался, что дорожные происшествия были всего лишь постановкой, за участие в которых ему платили пять тысяч рублей. Теперь злоумышленникам грозит пять лет лишения свободы. Кстати, возместить им причиненный ущерб в этот раз страховая компания так и не успела.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Юлии Облицовой.