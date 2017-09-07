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  • 07.09, 15:53
    Жесткий приговор за захват московского банка стал сюрпризом для Петросяна. банки, заложники, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖесткий приговор за захват московского банка стал сюрпризом для Петросяна

    Жесткий приговор за захват московского банка стал сюрпризом для Петросяна

    2 комментария
    Жесткий приговор за захват московского банка стал сюрпризом для Петросяна

    Жесткий приговор за захват московского банка стал сюрпризом для Петросяна

    Жесткий приговор за захват московского банка стал сюрпризом для Петросяна

      Решилась судьба коммерсанта, который захватил в заложники клиентов и сотрудников отделения банка в центре Москвы.

      Для Арама Петросяна шутки закончились, как только он услышал цифру 12. Именно столько лет по решению суда обанкротившийся коммерсант проведет в колонии строгого режима. «Сурово», — успел промолвить осужденный. Его адвокаты тяжело вздохнули. И лишь гособвинители заявили: справедливо. Ведь, как удалось доказать сыщикам, Арам Петросян захватил заложников и планировал совершить теракт. Хотя сам предприниматель все это называл грандиозной бизнес-идеей. Разумеется, проект получился с криминальным подтекстом. Но это все от отчаяния, уверял раздосадованный приговором мужчина.

      Арам Петросян: «Я нарушил закон, но какой я террорист? Я законопослушный, ни привода, ничего! Какой из меня террорист? Паспорт в кармане. Я никого пальцем, грубого слова не сказал».

      На деле Петросян ворвался в банк без оружия. Как выяснилось, коробка, которая была прикреплена к его телу скотчем, была начинена обычной солью. Но ведь мужчина грозился, что сейчас офис взлетит на воздух, если с ним немедленно не свяжется глава финансовой организации. И сотрудников фирмы он действительно удерживал в плену насильно.

      Перед нападением Петросян записал видеообращение, в котором рассказал, что очутился на самом дне долговой ямы и выбраться из нее уже не сможет. Потому готов на самые рисковые поступки, в том числе «на резонансное нарушение Уголовного кодекса».

      Петросян с порога заявил — из помещения никто не выйдет. Некоторым заложникам, правда, предлагал воду, а потом и вовсе отпустил. Через несколько часов Петросян сдался. Точнее дождался, пока здание возьмут в оцепление, на место приедут журналисты и представители банка.

      Но что теперь с кредитами? Как выяснилось, долговые обязательства с коммерсанта никто снимать не намерен. Будет исправно трудиться в колонии, поясняют сотрудники СК, а деньги — перечислять на счета кредиторов.

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