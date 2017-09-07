Жесткий приговор за захват московского банка стал сюрпризом для Петросяна

Решилась судьба коммерсанта, который захватил в заложники клиентов и сотрудников отделения банка в центре Москвы.
Для Арама Петросяна шутки закончились, как только он услышал цифру 12. Именно столько лет по решению суда обанкротившийся коммерсант проведет в колонии строгого режима. «Сурово», — успел промолвить осужденный. Его адвокаты тяжело вздохнули. И лишь гособвинители заявили: справедливо. Ведь, как удалось доказать сыщикам, Арам Петросян захватил заложников и планировал совершить теракт. Хотя сам предприниматель все это называл грандиозной бизнес-идеей. Разумеется, проект получился с криминальным подтекстом. Но это все от отчаяния, уверял раздосадованный приговором мужчина.
Арам Петросян: «Я нарушил закон, но какой я террорист? Я законопослушный, ни привода, ничего! Какой из меня террорист? Паспорт в кармане. Я никого пальцем, грубого слова не сказал».
На деле Петросян ворвался в банк без оружия. Как выяснилось, коробка, которая была прикреплена к его телу скотчем, была начинена обычной солью. Но ведь мужчина грозился, что сейчас офис взлетит на воздух, если с ним немедленно не свяжется глава финансовой организации. И сотрудников фирмы он действительно удерживал в плену насильно.
Перед нападением Петросян записал видеообращение, в котором рассказал, что очутился на самом дне долговой ямы и выбраться из нее уже не сможет. Потому готов на самые рисковые поступки, в том числе «на резонансное нарушение Уголовного кодекса».
Петросян с порога заявил — из помещения никто не выйдет. Некоторым заложникам, правда, предлагал воду, а потом и вовсе отпустил. Через несколько часов Петросян сдался. Точнее дождался, пока здание возьмут в оцепление, на место приедут журналисты и представители банка.
Но что теперь с кредитами? Как выяснилось, долговые обязательства с коммерсанта никто снимать не намерен. Будет исправно трудиться в колонии, поясняют сотрудники СК, а деньги — перечислять на счета кредиторов.
Арам Петросян: «Я нарушил закон, но какой я террорист? Я законопослушный, ни привода, ничего! Какой из меня террорист? Паспорт в кармане. Я никого пальцем, грубого слова не сказал».
На деле Петросян ворвался в банк без оружия. Как выяснилось, коробка, которая была прикреплена к его телу скотчем, была начинена обычной солью. Но ведь мужчина грозился, что сейчас офис взлетит на воздух, если с ним немедленно не свяжется глава финансовой организации. И сотрудников фирмы он действительно удерживал в плену насильно.
Перед нападением Петросян записал видеообращение, в котором рассказал, что очутился на самом дне долговой ямы и выбраться из нее уже не сможет. Потому готов на самые рисковые поступки, в том числе «на резонансное нарушение Уголовного кодекса».
Петросян с порога заявил — из помещения никто не выйдет. Некоторым заложникам, правда, предлагал воду, а потом и вовсе отпустил. Через несколько часов Петросян сдался. Точнее дождался, пока здание возьмут в оцепление, на место приедут журналисты и представители банка.
Но что теперь с кредитами? Как выяснилось, долговые обязательства с коммерсанта никто снимать не намерен. Будет исправно трудиться в колонии, поясняют сотрудники СК, а деньги — перечислять на счета кредиторов.
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