Российские военные готовят резервистов для армии Сирии

В учебном центре под Дамаском российские военные продолжают тренировать сирийских коллег. Уже подготовлено более тысячи резервистов для действующей армии.

На военной базе идет отработка подавления последних очагов сопротивления боевиков в районе Дейр-эз-Зора. Российские инструкторы все свои знания и навыки передавали в течение 15 дней, отведенных на подготовку новобранцев и резервистов. И теперь приказы здесь отдают только сирийские офицеры.



Уже послезавтра одна из самых боеспособных частей сирийской армии вступит в бой с противником. Потому сегодня на учениях по мишеням они стреляют не холостыми, а боевыми патронами. Все максимально приближено к реальным условиям. Главное — отработать взаимодействие в атаке в пустынной местности.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.