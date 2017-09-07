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  • 07.09, 14:22
    Российские военные готовят резервистов для армии Сирии. армии мира, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные готовят резервистов для армии Сирии

    Российские военные готовят резервистов для армии Сирии

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    Российские военные готовят резервистов для армии Сирии

    Российские военные готовят резервистов для армии Сирии

    Российские военные готовят резервистов для армии Сирии

      В учебном центре под Дамаском российские военные продолжают тренировать сирийских коллег. Уже подготовлено более тысячи резервистов для действующей армии.

      На военной базе идет отработка подавления последних очагов сопротивления боевиков в районе Дейр-эз-Зора. Российские инструкторы все свои знания и навыки передавали в течение 15 дней, отведенных на подготовку новобранцев и резервистов. И теперь приказы здесь отдают только сирийские офицеры.

      Уже послезавтра одна из самых боеспособных частей сирийской армии вступит в бой с противником. Потому сегодня на учениях по мишеням они стреляют не холостыми, а боевыми патронами. Все максимально приближено к реальным условиям. Главное — отработать взаимодействие в атаке в пустынной местности.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.

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