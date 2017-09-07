Джордж Клуни приютил у себя беженца из Ирака

Джордж Клуни признался, что он и его супруга Амаль приютили беженца, пережившего нападение ИГИЛ.
Знаменитый актер рассказал, что беженец-езид едва не погиб, когда боевики под Мосулом напали на автобус, в котором он ехал, и застрелили двух водителей.
Переживший атаку житель Ирака смог добраться до США, пройти через все проверки и даже стал студентом Университета Чикаго. Как сообщает The Hollywood Reporter, поселился беженец в доме Клуни в городе Огаста (штат Кентукки).
Отметим, что Джордж Клуни давно занимается благотворительностью и пытается привлечь внимание общественности к мировым проблемам. Так, он помогал жителям Судана и выделял 2,25 млн долларов на обучение детей — беженцев из Сирии.
Переживший атаку житель Ирака смог добраться до США, пройти через все проверки и даже стал студентом Университета Чикаго. Как сообщает The Hollywood Reporter, поселился беженец в доме Клуни в городе Огаста (штат Кентукки).
Отметим, что Джордж Клуни давно занимается благотворительностью и пытается привлечь внимание общественности к мировым проблемам. Так, он помогал жителям Судана и выделял 2,25 млн долларов на обучение детей — беженцев из Сирии.
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