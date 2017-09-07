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  • 07.09, 14:22

    Суперкомпьютер Гидрометцентра предскажет ураганы и смерчи в Москве

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    Суперкомпьютер Гидрометцентра предскажет ураганы и смерчи в Москве

    Суперкомпьютер Гидрометцентра предскажет ураганы и смерчи в Москве

    В Гидрометцентре России появится суперкомпьютер, который сможет предупреждать о возникновении ураганов и ливней в Москве за два-три часа часа до разгула стихии.

    Об этом рассказал «Известиям» заслуженный метеоролог РФ, директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    По словам Вильфанда, решение развивать направление, связанное с усовершенствованием сверхкраткосрочных прогнозов, было принято мэрией Москвы после сокрушительного урагана 29 мая, жертвами которого стали 18 человек.

    Роман Вильфанд: « Появилась задача предупреждать население и власти о наступлении опасных явлений с целью минимизировать последствия. Так возникла идея развития системы раннего предупреждения, метеомониторинга, которую обсуждали Росгидромет и мэрия Москвы. Новая система сможет предсказывать ураганы, смерчи и ливни за два-три часа».

    Компьютер планируется установить в Гидрометцентре к концу текущего года. После этого ученые должны будут адаптировать старые и разработать новые модели и системы уравнений. Для этого понадобится от полугода до восьми месяцев. По мнению Вильфанда, окончательно работа над технологией прогнозов высокого разрешения для Московского региона будет завершена к концу 2019 года.

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