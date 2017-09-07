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  • 07.09, 14:22

    Психиатр оценил шутку Улюкаева о «данайцах, приносящих колбайцев»

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости, Илья Питалев
    Психиатр оценил шутку Улюкаева о «данайцах, приносящих колбайцев»

    Психиатр оценил шутку Улюкаева о «данайцах, приносящих колбайцев»

    Психиатр оценил шутку Улюкаева о «данайцах, приносящих колбайцев»
  • Фото РИА Новости, Илья Питалев

    • Врач-психиатр назвал защитной реакцией слова экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева о «данайцах, приносящих колбайцев».

    По словам Артёма Гилёва, когда человек пытается шутить в тяжелой ситуации, ему становится легче.

    Артём Гилёв, врач-психиатр: «Если человек шутит в тяжелой ситуации и люди вокруг начинают смеяться, то ему становится легче. Не знаю, какие там подкулисные и заговорные игры есть у Улюкаева, но если в какой-то ужасной ситуации пошутить, то станет легче».

    Психиатр назвал такое поведение механизмом защиты, с помощью которого человек пытается отвлечься от происходящего, передает НСН.

    смотреть«Корзинка с колбасой»: прокурор зачитал разговор Сечина и Улюкаева о взятке
    «Корзинка с колбасой»: прокурор зачитал разговор Сечина и Улюкаева о взятке
    Напомним, Алексей Улюкаев призвал «бояться данайцев, приносящих колбайцев», в ответ на просьбу прокомментировать слова Игоря Сечина о его деле. Ранее глава «Роснефти» заявил, что Улюкаев совершил преступление, и в сложившейся ситуации «не о чем говорить».

    О том, что Сечин и Улюкаев обсуждали «корзинку с колбасой», стало известно из расшифровки их разговора, которая была озвучена во время судебного заседания. Также выяснилось, что глава «Роснефти» предлагал экс-министру «тихонечко приехать в „Роснефть“» и забрать «корзинку». При этом напрямую о взятке Сечин и Улюкаев не говорили.

    смотретьОбвиняемый в получении взятки Улюкаев предстал перед судом
    Обвиняемый в получении взятки Улюкаев предстал перед судом
    СМИ же сообщали, что корзинка с колбасой «От Иваныча» и вином — это традиционный подарок от президента «Роснефти». Впрочем, в компании объяснили, что сообщения о «корзинке с колбасой» не имеют отношения к содержанию дела Улюкаева.

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