Ивантеевский стрелок попросил прощения за содеянное

Подросток, устроивший стрельбу и напавший на учительницу в школе в подмосковной Ивантеевке, раскаивается в своем поступке.
Девятиклассник, устроивший стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, попросил прощения у всех пострадавших и заявил, что раскаивается в содеянном. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Виктор Запрудский.
Ранее в четверг следствие направило в суд ходатайство об аресте подростка. Заседание суда проходит в закрытом режиме. Действия подростка квалифицировали как хулиганство и покушение на убийство.
Напомним, 5 сентября ученик школы №1 в Ивантеевке напал на учительницу информатики. Он ударил ее по голове кухонным топориком и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница была ранена в голову и лицо, ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Также пострадали дети, которые выпрыгнули из окон второго этажа. Трое учеников получили переломы.
Известно, что оружие ученик пронес в школу под длинным плащом, минуя охрану. Ружье ему подарили родители. По словам одноклассников стрелка, он не раз говорил о готовящемся нападении. Однако исполняющая обязанности директора школы №1 Наталья Решетова заявила, что ученики не сообщили о подготовке ни ей, ни учителям.
Ранее в четверг следствие направило в суд ходатайство об аресте подростка. Заседание суда проходит в закрытом режиме. Действия подростка квалифицировали как хулиганство и покушение на убийство.
Напомним, 5 сентября ученик школы №1 в Ивантеевке напал на учительницу информатики. Он ударил ее по голове кухонным топориком и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница была ранена в голову и лицо, ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Также пострадали дети, которые выпрыгнули из окон второго этажа. Трое учеников получили переломы.
Известно, что оружие ученик пронес в школу под длинным плащом, минуя охрану. Ружье ему подарили родители. По словам одноклассников стрелка, он не раз говорил о готовящемся нападении. Однако исполняющая обязанности директора школы №1 Наталья Решетова заявила, что ученики не сообщили о подготовке ни ей, ни учителям.
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