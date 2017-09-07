Путин: получивший Орден Дружбы Тиллерсон попал в плохую компанию

Владимир Путин напомнил госсекретарю США Рексу Тиллерсону о врученном ему российском Ордене Дружбы.
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), российский президент напомнил, что накануне вручил Орден Дружбы вице-премьеру Госсовета КНР Ван Яну. При этом, обратившись к модератору заседания Ронни Чичунг Чану, у которого есть гражданство США, Путин напомнил, что когда-то эту награду получил и экс-глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон, который теперь руководит Госдепом.
Владимир Путин, президент РФ: «Правда, мы вашему соотечественнику, господину Тиллерсону, тоже когда-то вручали Орден Дружбы, но он, судя по всему, попал в плохую компанию и немножко в другую сторону „отруливает“».
При этом российский президент выразил надежду на то, что «ветер сотрудничества и дружбы» в конечном итоге выведет госсекретаря на правильный курс, передает «Интерфакс».
Также президент отметил, что, несмотря на все сложности в отношениях между РФ и США, контакты с американскими компаниями, в том числе ExxonMobil, продолжаются.
Владимир Путин, президент РФ: «Правда, мы вашему соотечественнику, господину Тиллерсону, тоже когда-то вручали Орден Дружбы, но он, судя по всему, попал в плохую компанию и немножко в другую сторону „отруливает“».
При этом российский президент выразил надежду на то, что «ветер сотрудничества и дружбы» в конечном итоге выведет госсекретаря на правильный курс, передает «Интерфакс».
Также президент отметил, что, несмотря на все сложности в отношениях между РФ и США, контакты с американскими компаниями, в том числе ExxonMobil, продолжаются.
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