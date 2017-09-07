Миллиардер Брэнсон спрятался от урагана «Ирма» в винном погребе

Британский бизнесмен Ричард Брэнсон отказался покидать частный остров в Карибском море
из-за урагана «Ирма».
Британский бизнесмен, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон заявил, что переждет ураган «Ирма» в винном погребе своего дома на острове Некер в Карибском море. В своем Instagram миллиардер написал, что остался в доме с «прекрасной командой» и не боится приближения стихии.
В блоге Virgin Group Брэнсон рассказал, что все, кто решил остаться в доме, настроены оптимистично.
Ричард Брэнсон: «Зная нашу замечательную команду так, как знаю ее я, я подозреваю, что в погребе останется совсем немного вина, когда мы все выйдем».
Сын бизнесмена Сэм написал в своем Instagram, что никто на острове не пострадал из-за урагана, но было разрушено много зданий.
Ураган «Ирма» уже достиг максимальной категории мощности. Специалисты называют ураган самым мощным как минимум за последнее десятилетие. Под удар стихии попали острова Карибского моря, где находятся дома многих миллиардеров, и Пуэрто-Рико. Ураган надвигается на Доминикану, Гаити и США.
В блоге Virgin Group Брэнсон рассказал, что все, кто решил остаться в доме, настроены оптимистично.
Ричард Брэнсон: «Зная нашу замечательную команду так, как знаю ее я, я подозреваю, что в погребе останется совсем немного вина, когда мы все выйдем».
Сын бизнесмена Сэм написал в своем Instagram, что никто на острове не пострадал из-за урагана, но было разрушено много зданий.
Ураган «Ирма» уже достиг максимальной категории мощности. Специалисты называют ураган самым мощным как минимум за последнее десятилетие. Под удар стихии попали острова Карибского моря, где находятся дома многих миллиардеров, и Пуэрто-Рико. Ураган надвигается на Доминикану, Гаити и США.
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