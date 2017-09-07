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  • 07.09, 12:51

    Порошенко признал, что украинцы недовольны жизнью и властью

    1 комментарий
    • Фото: Палинчак Михаил / ТАСС
    Порошенко признал, что украинцы недовольны жизнью и властью

    Порошенко признал, что украинцы недовольны жизнью и властью

    Порошенко признал, что украинцы недовольны жизнью и властью
  • Фото: Палинчак Михаил / ТАСС

    • Пётр Порошенко заявил, что Украина может потерять государственность без реформ.

    Украинский президент, выступая с ежегодным посланием в Верховной раде, признал, что общество недовольно жизнью и властью в стране, а чувство справедливости у людей «обострено как никогда».

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Факт остается фактом: общество недовольно жизнью и властью. Люди обнаженным нервом реагируют на малейшую неправду. Вследствие войны три года назад на Украине резко упал уровень жизни».

    В связи с этим Порошенко заявил, что реформы в стране необходимо продолжать. Кроме того, нужно «дать второе дыхание борьбе с коррупцией». В обратном случае, заявил президент, Украина «имеет риск потерять государственность».

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Без завершения реформ мы имеем риск потерять государственность. Но это пессимистический сценарий. Я не верю в него и не допущу».

    Конечной же целью Украины Порошенко назвал полную интеграцию с Евросоюзом. По словам украинского лидера, после того, как страна будет «полностью секторально интегрирована с ЕС», вопрос о членстве станет лишь вопросом времени.

    Не менее важным Порошенко назвал вступление Украины в НАТО. Президент заявил о «банкротстве мифа о внеблоковости» и не исключил, что в будущем инициирует референдум по вопросу вступления страны в НАТО.

    При этом Порошенко заявил, что будет не только бороться против отмены антироссийских санкций, но и добиваться принятия новых ограничительных мер. Санкции Порошенко назвал «очень эффективным инструментом», который «для России не является смертельным», передает РИА Новости.

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