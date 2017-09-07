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  • 07.09, 12:51

    Трое неизвестных избили российского туриста в Тбилиси

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    Трое неизвестных избили российского туриста в Тбилиси

    Трое неизвестных избили российского туриста в Тбилиси

    Турист из России госпитализирован в Тбилиси после избиения неизвестными.

    Неизвестные напали на туриста из России в грузинской столице. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, нападение произошло на улице Алексидзе возле высотного здания. Нападавших было трое.

    Пострадавший получил травмы и был госпитализирован. В МВД Грузии подтвердили информацию об инциденте и сообщили, что возбуждено уголовное дело. Другие подробности происшествия пока не сообщаются.

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