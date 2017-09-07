КНДР пообещала катастрофические последствия для «наглых разбойников» из США

В КНДР прокомментировали реакцию международного сообщества на недавнее испытание водородной бомбы в стране, а также в очередной раз ответили угрозами на угрозы США.
В МИД КНДР назвали испытания водородной бомбы для оснащения МБР — «нормальным процессом, который не подлежит никакому обсуждению». Министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Дже собрал пресс-конференцию, на которой назвал власти США «наглыми разбойниками, которые преследуют только одну гнусную цель — войну».
Ким Ён Дже, министр внешнеэкономических дел КНДР: «Для того чтобы искоренить продолжающиеся в течение десятилетия враждебные происки и ядерный шантаж со стороны США, мы выбрали путь ядерного вооружения и продолжаем придерживаться курса параллельного развития ядерных вооруженных сил и экономики. В связи с приходом к власти (президента США Дональда Трампа) и происками США, нацеленными на полное удушение и уничтожение наших прав на выживание, суверенитет и развитие, мы вынуждены придать мощный импульс укреплению государственных ядерных вооруженных сил».
Ким Ён Дже заявил, что США «придираются» к действиям Северной Кореи, продолжают давление и «бешено» ищут возможность для введения новых санкций. В Северной Корее предупредили, что будут «беспощадно отражать натиск враждебных сил в любых точках земного шара», так как имеют для этого все ресурсы.
Ким Ён Дже: «Мы будем отвечать на варварские происки введения санкций и оказания давления мощными контрмерами нашего образца, и США будут полностью отвечать за все катастрофические последствия, возникающие из-за этого».
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул: США не должны забывать, что КНДР в данный момент обладает атомной и водородной бомбами, а также межконтинентальными баллистическими ракетами.
Напомним, 3 сентября стало известно, что Северная Корея провела испытание водородной бомбы. Действия КНДР вызвали резкую критику со стороны международного сообщества. Так, в ЕС пригрозили расширить санкции против Пхеньяна, а президент США Дональд Трамп не исключил применения военных мер.
Владимир Путин также осудил действия властей КНДР, отметив при этом, что нагнетание военной истерии вокруг КНДР ведет в тупик.
Ким Ён Дже, министр внешнеэкономических дел КНДР: «Для того чтобы искоренить продолжающиеся в течение десятилетия враждебные происки и ядерный шантаж со стороны США, мы выбрали путь ядерного вооружения и продолжаем придерживаться курса параллельного развития ядерных вооруженных сил и экономики. В связи с приходом к власти (президента США Дональда Трампа) и происками США, нацеленными на полное удушение и уничтожение наших прав на выживание, суверенитет и развитие, мы вынуждены придать мощный импульс укреплению государственных ядерных вооруженных сил».
Ким Ён Дже заявил, что США «придираются» к действиям Северной Кореи, продолжают давление и «бешено» ищут возможность для введения новых санкций. В Северной Корее предупредили, что будут «беспощадно отражать натиск враждебных сил в любых точках земного шара», так как имеют для этого все ресурсы.
Ким Ён Дже: «Мы будем отвечать на варварские происки введения санкций и оказания давления мощными контрмерами нашего образца, и США будут полностью отвечать за все катастрофические последствия, возникающие из-за этого».
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул: США не должны забывать, что КНДР в данный момент обладает атомной и водородной бомбами, а также межконтинентальными баллистическими ракетами.
Напомним, 3 сентября стало известно, что Северная Корея провела испытание водородной бомбы. Действия КНДР вызвали резкую критику со стороны международного сообщества. Так, в ЕС пригрозили расширить санкции против Пхеньяна, а президент США Дональд Трамп не исключил применения военных мер.
Владимир Путин также осудил действия властей КНДР, отметив при этом, что нагнетание военной истерии вокруг КНДР ведет в тупик.
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