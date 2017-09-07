Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.09, 12:51

    Путин не получал приглашение от Трампа на встречу по реформе ООН

    комментировать

    Путин не получал приглашение от Трампа на встречу по реформе ООН

    Путин не получал приглашение от Трампа на встречу по реформе ООН

    Владимир Путин не получал приглашения на заседание по реформированию ООН от президента США Дональда Трампа.

    Об этом сообщил ТАСС помощник российского президента Юрий Ушаков в кулуарах Восточного экономического форума. «Насколько я знаю, нет, не получал», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос.

    По информации агентства Reuters, президент США планирует 18 сентября встречу мировых лидеров, чтобы обсудить реформу ООН. Отмечается, что приглашения получат те, кто подпишет состоящую из десяти пунктов декларацию с призывом к генсекретарю ООН Антониу Гутерришу «начать эффективную и целесообразную реформу» всемирной организации.

    Общеполитическая дискуссия Генассамблеи начнется 19 сентября и продлится до 25 сентября. Представлять Россию на сессии Генассамблеи ООН будет глава МИД РФ Сергей Лавров. По предварительному плану, он выступит 21 сентября.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru