Путин не получал приглашение от Трампа на встречу по реформе ООН

Владимир Путин не получал приглашения на заседание по реформированию ООН от президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщил ТАСС помощник российского президента Юрий Ушаков в кулуарах Восточного экономического форума. «Насколько я знаю, нет, не получал», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос.
По информации агентства Reuters, президент США планирует 18 сентября встречу мировых лидеров, чтобы обсудить реформу ООН. Отмечается, что приглашения получат те, кто подпишет состоящую из десяти пунктов декларацию с призывом к генсекретарю ООН Антониу Гутерришу «начать эффективную и целесообразную реформу» всемирной организации.
Общеполитическая дискуссия Генассамблеи начнется 19 сентября и продлится до 25 сентября. Представлять Россию на сессии Генассамблеи ООН будет глава МИД РФ Сергей Лавров. По предварительному плану, он выступит 21 сентября.
По информации агентства Reuters, президент США планирует 18 сентября встречу мировых лидеров, чтобы обсудить реформу ООН. Отмечается, что приглашения получат те, кто подпишет состоящую из десяти пунктов декларацию с призывом к генсекретарю ООН Антониу Гутерришу «начать эффективную и целесообразную реформу» всемирной организации.
Общеполитическая дискуссия Генассамблеи начнется 19 сентября и продлится до 25 сентября. Представлять Россию на сессии Генассамблеи ООН будет глава МИД РФ Сергей Лавров. По предварительному плану, он выступит 21 сентября.
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