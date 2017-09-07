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  • 07.09, 11:20
    Греф: мы вышли на рекордно низкие ставки по ипотеке. банки, Греф, Дальний Восток, ипотека, Сбербанк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГреф: мы вышли на рекордно низкие ставки по ипотеке

    Греф: мы вышли на рекордно низкие ставки по ипотеке

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    Греф: мы вышли на рекордно низкие ставки по ипотеке

    Греф: мы вышли на рекордно низкие ставки по ипотеке

    Греф: мы вышли на рекордно низкие ставки по ипотеке

      Глава «Сбербанка» Герман Греф рассказал НТВ о поддержке предпринимателей на Дальнем Востоке, ипотеке и реформах.

      Греф подчеркнул, что Дальний Восток — это специфический регион, для которого необходимы специальные программы. Среди них глава «Сбербанка» назвал проект по льготному кредитованию малого бизнеса, который, по его словам, достаточно успешно развивается. Также «Сбербанк» совместно с Google развивает программу обучения бизнесменов. В ней уже приняли участие 8,5 тысячи малых предпринимателей.

      Также глава «Сбербанка» отметил, что ставка по ипотеке опустилась до рекордно низкого уровня.

      Герман Греф, глава «Сбербанка»: «Мы вышли на рекордно низкие ставки по ипотеке. У нас в „Сбербанке“ самые низкие ставки на рынке — от 9% до 9,5%. Такого не было никогда в новейшей истории».

      При этом Греф подчеркнул, что тренд на снижение инфляции продолжится, а ставки по ипотеке упадут еще до конца года.

      Кроме того, глава «Сбербанка» выразил надежду на то, что масштабная кампания реформ, которая «критически необходима стране», начнется после президентских выборов и смены кабинета министров. Пока же, по его словам, можно говорить о подготовке реформ.

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