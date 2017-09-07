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  • 07.09, 11:20

    Захватчика «Ситибанка» в Москве приговорили к 12 годам колонии

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    Захватчика «Ситибанка» в Москве приговорили к 12 годам колонии

    Захватчика «Ситибанка» в Москве приговорили к 12 годам колонии

    Захватчика «Ситибанка» в Москве приговорили к 12 годам колонии

    Суд приговорил предпринимателя Петросяна, захватившего заложников в московском банке в прошлом году, к 12 годам лишения свободы.

    Московский окружной военный суд приговорил 56-летнего предпринимателя Арама Петросяна, захватившего в прошлом году заложников в «Ситибанке», к 12 годам колонии строгого режима, сообщили в СК.

    смотретьЗахватчик банка в центре Москвы признал вину
    Захватчик банка в центре Москвы признал вину
    В августе прошлого года Петросян захватил отделение банка на Большой Никитской улице в Москве. У него на груди была закреплена коробка, которую он выдавал за взрывное устройство, но вместо взрывчатки там была простая соль. Бизнесмен не выдвинул никаких требований, и после переговоров с полицией он отпустил всех заложников.

    На допросе Петросян признался, что пошел на преступление от отчаяния: он разорился и не мог выплатить долги по кредитам. Психиатирческая экспертиза признала бизнесмена вменяемым.

    Петросян признан виновным по статьям «Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия» и «Террористический акт». Защита бизнесмена намерена обжаловать приговор, сообщил ТАСС его адвокат Александр Карабанов.

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