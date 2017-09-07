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  • 07.09, 11:20
    Минфин предложил сэкономить 700 млн рублей на «люксах» для чиновников. деловые новости, Минфин РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинфин предложил сэкономить 700 млн рублей на «люксах» для чиновников

    Минфин предложил сэкономить 700 млн рублей на «люксах» для чиновников

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    Минфин предложил сэкономить 700 млн рублей на «люксах» для чиновников

    Минфин предложил сэкономить 700 млн рублей на «люксах» для чиновников

    Минфин предложил сэкономить 700 млн рублей на «люксах» для чиновников

      Минфин обнаружил способ, как сэкономить на российских чиновниках. Ведомство предлагает сократить расходы на люксовые номера, в которых они живут во время командировок.

      В администрации президента, например, сейчас 30 служащих, обладающих такими привилегиями, в Госдуме — 17. Но Минфин предлагает резко сократить эти списки.

      В той же администрации президента право на двухкомнатный люкс останется только у руководителя и его заместителей, включая пресс-секретаря. А в Госдуме вместо 17 привилегированных должностей останется только три.

      Оптимизация затронет и правительство, и Счетную палату, и ЦИК. В Минфине подсчитали, что все это сэкономит бюджету 700 миллионов рублей. Если, конечно, будет реализовано.

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