Минфин предложил сэкономить 700 млн рублей на «люксах» для чиновников

Минфин обнаружил способ, как сэкономить на российских чиновниках. Ведомство предлагает сократить расходы на люксовые номера, в которых они живут во время командировок.

В администрации президента, например, сейчас 30 служащих, обладающих такими привилегиями, в Госдуме — 17. Но Минфин предлагает резко сократить эти списки.



В той же администрации президента право на двухкомнатный люкс останется только у руководителя и его заместителей, включая пресс-секретаря. А в Госдуме вместо 17 привилегированных должностей останется только три.



Оптимизация затронет и правительство, и Счетную палату, и ЦИК. В Минфине подсчитали, что все это сэкономит бюджету 700 миллионов рублей. Если, конечно, будет реализовано.