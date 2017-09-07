Протестующие против ПРО США южнокорейцы бросались под колеса грузовиков

Десятки человек пострадали в результате столкновений с полицией в Южной Корее. Сотни активистов попытались встать на пути военных, которые разворачивали дополнительные пусковые установки американской противоракетной обороны.
Люди чуть ли не бросались под колеса грузовиков. Чтобы оттеснить толпу, полиции пришлось выстроиться живой цепью на пути следования военных. В ответ активисты приковали себя к стоящей технике, бросались на стражей порядка с кулаками и закидывали проходящую армейскую колонну бутылками с водой.
Чтобы разогнать толпу, правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ. В результате пострадали почти 40 человек, в том числе шесть стражей порядка. Несмотря на столкновения, техника все же прибыла на место.
По замыслу властей, американская противоракетная оборона должна обезопасить Южную Корею в случае обострения отношений с КНДР. Однако местные активисты уверены, что размещение противоракетных установок только усугубит ситуацию, а здоровью жителей будет нанесен непоправимый вред из-за мощного излучения военных радаров.
В свою очередь разведка предупреждает, что новые ракетные испытания Пхеньян может провести уже в эту субботу, когда в стране будут праздновать День основания республики.
Чтобы разогнать толпу, правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ. В результате пострадали почти 40 человек, в том числе шесть стражей порядка. Несмотря на столкновения, техника все же прибыла на место.
По замыслу властей, американская противоракетная оборона должна обезопасить Южную Корею в случае обострения отношений с КНДР. Однако местные активисты уверены, что размещение противоракетных установок только усугубит ситуацию, а здоровью жителей будет нанесен непоправимый вред из-за мощного излучения военных радаров.
В свою очередь разведка предупреждает, что новые ракетные испытания Пхеньян может провести уже в эту субботу, когда в стране будут праздновать День основания республики.
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