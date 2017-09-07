Путин: Россия настроена на работу с НАСА, если «всякие умники из США не помешают»

Москва настроена на сотрудничество с Вашингтоном в космической сфере, заявил российский президент во время выступления на
ВЭФ-2017.
Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, отметил, на Дальнем Востоке уже начал функционировать новый российский космодром.
Владимир Путин, президент РФ: «Первые пуски ракет произведены с космодрома. И в ближайшие несколько лет перейдем к тому, что это будет первый настоящий крупномасштабный гражданский космодром российский, с которого мы будем исследовать, в том числе, и Дальний космос, осуществлять пилотируемые полеты, и так далее. Кстати говоря, в том числе, планируем это делать и с Соединенными Штатами, во всяком случае, если всякие умники из различных структур американских не помешают».
Интерес в сотрудничестве с американцами есть и в совместном изучении Марса. В том числе к запускам к «красной планете» к 2030 году, отметил российский лидер.
Напомним, что летом этого года американский сенат вывел НАСА из-под санкций, которые были введены в отношении России. Законодатели пришли к выводу, что если поправка по НАСА не будет принята, то США «потеряют огромную часть возможностей по доступу в космос», часть российско-американских проектов будет остановлена.
Владимир Путин, президент РФ: «Первые пуски ракет произведены с космодрома. И в ближайшие несколько лет перейдем к тому, что это будет первый настоящий крупномасштабный гражданский космодром российский, с которого мы будем исследовать, в том числе, и Дальний космос, осуществлять пилотируемые полеты, и так далее. Кстати говоря, в том числе, планируем это делать и с Соединенными Штатами, во всяком случае, если всякие умники из различных структур американских не помешают».
Интерес в сотрудничестве с американцами есть и в совместном изучении Марса. В том числе к запускам к «красной планете» к 2030 году, отметил российский лидер.
Напомним, что летом этого года американский сенат вывел НАСА из-под санкций, которые были введены в отношении России. Законодатели пришли к выводу, что если поправка по НАСА не будет принята, то США «потеряют огромную часть возможностей по доступу в космос», часть российско-американских проектов будет остановлена.
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