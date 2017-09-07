В Северной Осетии уничтожили четвертого присягнувшего ИГИЛ боевика

Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации четвертого боевика в Северной Осетии из группы террористов, которые готовили серию нападений на полицейских.
Таким образом, по данным НАК, число бандитов, уничтоженных в ходе проведенной накануне контртеррористической операции, выросло до четырех. В НАК добавили, что потерь и пострадавших среди гражданского населения и правоохранителей нет.
Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении троих экстремистов из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Спецслужбам удалось выяснить местонахождение бандитов. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции. Боевиков блокировали в поселке недалеко от Владикавказа.
Ликвидированные радикалы планировали совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов.
Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении троих экстремистов из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Спецслужбам удалось выяснить местонахождение бандитов. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции. Боевиков блокировали в поселке недалеко от Владикавказа.
Ликвидированные радикалы планировали совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов.
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