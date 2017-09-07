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  • 07.09, 11:20
    В Северной Осетии уничтожили четвертого присягнувшего ИГИЛ боевика. Исламское государство, НАК, Северная Осетия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Северной Осетии уничтожили четвертого присягнувшего ИГИЛ боевика

    В Северной Осетии уничтожили четвертого присягнувшего ИГИЛ боевика

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    В Северной Осетии уничтожили четвертого присягнувшего ИГИЛ боевика

    В Северной Осетии уничтожили четвертого присягнувшего ИГИЛ боевика

    В Северной Осетии уничтожили четвертого присягнувшего ИГИЛ боевика

      Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации четвертого боевика в Северной Осетии из группы террористов, которые готовили серию нападений на полицейских.

      Таким образом, по данным НАК, число бандитов, уничтоженных в ходе проведенной накануне контртеррористической операции, выросло до четырех. В НАК добавили, что потерь и пострадавших среди гражданского населения и правоохранителей нет.

      Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении троих экстремистов из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Спецслужбам удалось выяснить местонахождение бандитов. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции. Боевиков блокировали в поселке недалеко от Владикавказа.

      Ликвидированные радикалы планировали совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов.


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