Следствие просит суд об аресте ивантеевского стрелка

В суд поступило ходатайство следствия об аресте ученика, устроившего стрельбу в ивантеевской школе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Юнона Царева: «В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 30 суток, то есть до 5 ноября 2017 года, в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 213 УК РФ. Судебное заседание назначено на 12:00 мск».
Накануне стало известно, что следователи дополнительно квалифицировали действия подростка как покушение на убийство. Также после ЧП в Ивантеевке возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Халатность».
Напомним, 5 сентября ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на учительницу информатики. Он ударил ее по голове кухонным топориком и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница была ранена в голову и лицо, ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Также пострадали несколько учеников, которые в страхе за свою жизнь выпрыгнули из окон со второго этажа. Три ребенка получили переломы.
Известно, что оружие ученик пронес в школу под длинным плащом, минуя охрану. Ружье ему подарили родители. В школе у подростка были конфликты с одноклассниками и учителями.
Юнона Царева: «В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 30 суток, то есть до 5 ноября 2017 года, в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 213 УК РФ. Судебное заседание назначено на 12:00 мск».
Накануне стало известно, что следователи дополнительно квалифицировали действия подростка как покушение на убийство. Также после ЧП в Ивантеевке возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Халатность».
Напомним, 5 сентября ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на учительницу информатики. Он ударил ее по голове кухонным топориком и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница была ранена в голову и лицо, ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Также пострадали несколько учеников, которые в страхе за свою жизнь выпрыгнули из окон со второго этажа. Три ребенка получили переломы.
Известно, что оружие ученик пронес в школу под длинным плащом, минуя охрану. Ружье ему подарили родители. В школе у подростка были конфликты с одноклассниками и учителями.
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