Абэ призвал Путина заключить мирный договор между Россией и Японией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента РФ Владимира Путина преодолеть все трудности и заключить мирный договор между Россией и Японией.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал отсутствие мирного договора между Японией и Россией ненормальной ситуацией и призвал поставить точку в этом вопросе.
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Мы должны поставить точку в ненормальной ситуации, когда у нас до сих пор нет мирного договора. Владимир, эту обязанность должны мы выполнить вдвоем».
Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке Абэ отметил, что Россию и Японию ждет «блестящее будущее», передает «Интерфакс».
Синдзо Абэ: «Всего лишь за один год между Японией и Россией начались подвижки, которых мы не смогли сделать за 70 лет до этого. Если продолжать такие шаги еще год, а потом еще год, то уверен, что мы увидим впереди не что иное, как блестящее будущее российско-японских отношений, которые смогут в полной мере раскрыть весь имеющийся потенциал».
Премьер-министр Японии призвал «преодолеть все трудности» и «оставить молодым людям следующего поколения мир».
В 2014 году переговоры по заключению мирного договора между Москвой и Токио были заморожены по инициативе японской стороны.
Напомним, что Москва и Токио с 1945 года не могут подписать мирный договор из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов. До начала кризиса на Украине стороны вели активные переговоры о заключении соглашения. Однако после эскалации конфликта в Донбассе Япония ввела ряд антироссийских санкций, и отношения между странами ухудшились.
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Мы должны поставить точку в ненормальной ситуации, когда у нас до сих пор нет мирного договора. Владимир, эту обязанность должны мы выполнить вдвоем».
Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке Абэ отметил, что Россию и Японию ждет «блестящее будущее», передает «Интерфакс».
Синдзо Абэ: «Всего лишь за один год между Японией и Россией начались подвижки, которых мы не смогли сделать за 70 лет до этого. Если продолжать такие шаги еще год, а потом еще год, то уверен, что мы увидим впереди не что иное, как блестящее будущее российско-японских отношений, которые смогут в полной мере раскрыть весь имеющийся потенциал».
Премьер-министр Японии призвал «преодолеть все трудности» и «оставить молодым людям следующего поколения мир».
В 2014 году переговоры по заключению мирного договора между Москвой и Токио были заморожены по инициативе японской стороны.
Напомним, что Москва и Токио с 1945 года не могут подписать мирный договор из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов. До начала кризиса на Украине стороны вели активные переговоры о заключении соглашения. Однако после эскалации конфликта в Донбассе Япония ввела ряд антироссийских санкций, и отношения между странами ухудшились.
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