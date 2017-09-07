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  • 07.09, 09:50

    Абэ призвал Путина заключить мирный договор между Россией и Японией

    1 комментарий
    Абэ призвал Путина заключить мирный договор между Россией и Японией

    Абэ призвал Путина заключить мирный договор между Россией и Японией

    Абэ призвал Путина заключить мирный договор между Россией и Японией
  • Фото: ТАСС

    • Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента РФ Владимира Путина преодолеть все трудности и заключить мирный договор между Россией и Японией.

    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал отсутствие мирного договора между Японией и Россией ненормальной ситуацией и призвал поставить точку в этом вопросе.

    Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Мы должны поставить точку в ненормальной ситуации, когда у нас до сих пор нет мирного договора. Владимир, эту обязанность должны мы выполнить вдвоем».

    Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке Абэ отметил, что Россию и Японию ждет «блестящее будущее», передает «Интерфакс».

    Синдзо Абэ: «Всего лишь за один год между Японией и Россией начались подвижки, которых мы не смогли сделать за 70 лет до этого. Если продолжать такие шаги еще год, а потом еще год, то уверен, что мы увидим впереди не что иное, как блестящее будущее российско-японских отношений, которые смогут в полной мере раскрыть весь имеющийся потенциал».

    Премьер-министр Японии призвал «преодолеть все трудности» и «оставить молодым людям следующего поколения мир».

    В 2014 году переговоры по заключению мирного договора между Москвой и Токио были заморожены по инициативе японской стороны.

    Напомним, что Москва и Токио с 1945 года не могут подписать мирный договор из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов. До начала кризиса на Украине стороны вели активные переговоры о заключении соглашения. Однако после эскалации конфликта в Донбассе Япония ввела ряд антироссийских санкций, и отношения между странами ухудшились.

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