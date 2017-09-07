ЦРУ рассекретило документы о советском флоте времен холодной войны

Американская разведка обнародовала ряд материалов о советском
Военно-морском флоте в период холодной войны.
Как сообщает РИА Новости, ведомство вместе с Национальным музеем Военно-морских сил США и Историческим фондом ВМС провели симпозиум, где обсуждалось опубликованное исследование под названием «Советский флот. Разведка и анализ во время холодной войны».
Известно, что речь идет о 82 рассекреченных документах, которые включают в себя более двух тысяч страниц. Описанные в них события охватывают период с 1960-х до 1980-х годов. Среди документов присутствуют национальные разведывательные сводки, а также статьи из журнала «Военная мысль», переведенные на английский язык.
Известно, что речь идет о 82 рассекреченных документах, которые включают в себя более двух тысяч страниц. Описанные в них события охватывают период с 1960-х до 1980-х годов. Среди документов присутствуют национальные разведывательные сводки, а также статьи из журнала «Военная мысль», переведенные на английский язык.
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