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  • 07.09, 09:50

    ЦРУ рассекретило документы о советском флоте времен холодной войны

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    ЦРУ рассекретило документы о советском флоте времен холодной войны

    ЦРУ рассекретило документы о советском флоте времен холодной войны

    Американская разведка обнародовала ряд материалов о советском Военно-морском флоте в период холодной войны.

    Как сообщает РИА Новости, ведомство вместе с Национальным музеем Военно-морских сил США и Историческим фондом ВМС провели симпозиум, где обсуждалось опубликованное исследование под названием «Советский флот. Разведка и анализ во время холодной войны».

    Известно, что речь идет о 82 рассекреченных документах, которые включают в себя более двух тысяч страниц. Описанные в них события охватывают период с 1960-х до 1980-х годов. Среди документов присутствуют национальные разведывательные сводки, а также статьи из журнала «Военная мысль», переведенные на английский язык.


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