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  • 07.09, 09:50

    В Госдепе пообещали изучить идею Москвы о миротворцах в Донбассе

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    В Госдепе пообещали изучить идею Москвы о миротворцах в Донбассе

    В Госдепе пообещали изучить идею Москвы о миротворцах в Донбассе

    В Госдепе пообещали изучить идею Москвы о миротворцах в Донбассе
  • Фото Reuters © 2017

    • Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что выдвинутая Россией идея о размещении миротворческой миссии ООН на востоке Украины «достойна изучения».

    Хезер Науэрт, представитель Госдепа США: «Мы поддерживаем усилия партнеров по „нормандскому формату“ в реализации минских соглашений. Мы считаем, что возможность миротворческих сил ООН для восточной Украины достойна изучения как средство защиты граждан Украины, независимо от этнической принадлежности или национальности, и как путь к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины».

    При этом, отметила Науэрт, в США считают, что представители международного контингента должны разместиться по всей территории ДНР и ЛНР вплоть до границы с Россией, а не только вдоль линии соприкосновения. «Любая такая миссия должна иметь широкий мандат на мир и безопасность по всей оккупированной территории Украины», — заключила представитель Госдепартамента.

    смотретьПутин одобрил идею ввода миротворцев в Донбасс
    Путин одобрил идею ввода миротворцев в Донбасс
    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Проект по размещению миротворцев на линии соприкосновения ДНР уже направлен руководству Совбеза и Генеральному Секретарю ООН.

    В ответ на инициативу Киев выдвинул свои требования: в миротворческой миссии не должны участвовать россияне, а в переговорном процессе по этому вопросу — лидеры самопровозглашенных республик.

    Российскую концепцию ввода в Донбасс контингента ООН на линию соприкосновения поддержали в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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