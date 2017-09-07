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  • 07.09, 08:18
    Путин провел встречу с президентом Монголии. Монголия, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин провел встречу с президентом Монголии

    Путин провел встречу с президентом Монголии

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    Путин провел встречу с президентом Монголии

    Путин провел встречу с президентом Монголии

    Путин провел встречу с президентом Монголии
    • Фото: ТАСС

      • Во Владивостоке состоялись переговоры президентов России и Монголии. Встреча состоялась на полях Восточного экономического форума.

      Владимир Путин, президент РФ: «Сегодня будем говорить о практических вопросах, текущих, перспективных. Мы знаем о традиционных направлениях нашего сотрудничества, о крупных предприятиях, которые были созданы еще в прежние десятилетия, но нужно смотреть в будущее, искать новые возможности».

      Путин подчеркнул, что наблюдается уверенный рост товарооборота между двумя странами.

      Позже Владимир Путин проведет переговоры с японским премьером Синдзо Абэ. Лидеры России, Монголии и Японии выступят на пленарном заседании. Это станет центральным мероприятием Восточного экономического форума. Как ожидается, речь пойдет о развитии Дальнего Востока, будет обсуждаться предложение нашей страны по созданию большого евразийского пространства, а также тема кризиса на Корейском полуострове.

      А накануне президент РФ провел переговоры с президентом Южной Кореи, который вручил Путину символы предстоящей Олимпиады — белого тигра и черного медведя. Мун Чжэ Ин также пригласил Владимира Путина приехать на открытие Зимних игр в 2018 году.

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