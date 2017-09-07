Шульц: Трамп слишком долго занимает пост президента США

Кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц заявил журналистам, что Трамп уже слишком долго находится у власти.
В интервью изданию Zeit Magazin претендент на пост канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Мартин ответил на вопрос журналиста о том, как долго, по его мнению, Трамп будет президентом США.
Мартин Шульц, кандидат в канцлеры Германии: «На мой взгляд, он вообще-то находится в должности уже слишком долго».
Политик и ранее не раз критически отзывался о 45-м президенте США.
Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября. Шульц является главным соперником Ангелы Меркель. По предварительным опросам, партию Шульца поддерживают 24% избирателей. А за партийный альянс Ангелы Меркель ХДС/ХСС готовы проголосовать 38,5%, пишет РИА Новости.
Мартин Шульц, кандидат в канцлеры Германии: «На мой взгляд, он вообще-то находится в должности уже слишком долго».
Политик и ранее не раз критически отзывался о 45-м президенте США.
Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября. Шульц является главным соперником Ангелы Меркель. По предварительным опросам, партию Шульца поддерживают 24% избирателей. А за партийный альянс Ангелы Меркель ХДС/ХСС готовы проголосовать 38,5%, пишет РИА Новости.
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