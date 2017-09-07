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  • 07.09, 08:18

    Шульц: Трамп слишком долго занимает пост президента США

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    Шульц: Трамп слишком долго занимает пост президента США

    Шульц: Трамп слишком долго занимает пост президента США

    Шульц: Трамп слишком долго занимает пост президента США
  • Фото Reuters © 2017

    • Кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц заявил журналистам, что Трамп уже слишком долго находится у власти.

    В интервью изданию Zeit Magazin претендент на пост канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Мартин ответил на вопрос журналиста о том, как долго, по его мнению, Трамп будет президентом США.

    Мартин Шульц, кандидат в канцлеры Германии: «На мой взгляд, он вообще-то находится в должности уже слишком долго».

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