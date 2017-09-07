Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.09, 05:17

    В Смоленской области микроавтобус столкнулся с грузовиками, погибли 5 человек

    комментировать
    В Смоленской области микроавтобус столкнулся с грузовиками, погибли 5 человек

    В Смоленской области микроавтобус столкнулся с грузовиками, погибли 5 человек

    В Смоленской области микроавтобус столкнулся с грузовиками, погибли 5 человек

    В результате аварии на трассе М1 «Москвав — Минск» в Смоленской области погибли пять человек, двое получили ранения.

    Сообщение пресс-службы УМВД по Смоленской области: «Пять человек скончались на месте ДТП, которое произошло сегодня около 00:01 на 182 километре трассы „Москва — Минск“ в Смоленской области. Столкнулись два тяжелых грузовика и микроавтобус».

    В полиции уточнили, что все пятеро погибших в момент столкновения находились в микроавтобусе. Еще два человека — пассажир микроавтобуса и водитель одного из грузовиков — доставлены в больницу с травмами.

    По предварительной версии, виновником автокатастрофы стал водитель одного из большегрузов, который выехал на полосу встречного движения. Сейчас на трассе работают следователи, устанавливающие все обстоятельства аварии.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru