В Смоленской области микроавтобус столкнулся с грузовиками, погибли 5 человек

В результате аварии на трассе М1 «Москвав — Минск» в Смоленской области погибли пять человек, двое получили ранения.

Сообщение пресс-службы УМВД по Смоленской области: «Пять человек скончались на месте ДТП, которое произошло сегодня около 00:01 на 182 километре трассы „Москва — Минск“ в Смоленской области. Столкнулись два тяжелых грузовика и микроавтобус».



В полиции уточнили, что все пятеро погибших в момент столкновения находились в микроавтобусе. Еще два человека — пассажир микроавтобуса и водитель одного из грузовиков — доставлены в больницу с травмами.



По предварительной версии, виновником автокатастрофы стал водитель одного из большегрузов, который выехал на полосу встречного движения. Сейчас на трассе работают следователи, устанавливающие все обстоятельства аварии.