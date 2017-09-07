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  • 07.09, 03:46

    СМИ: Брюссель может продлить антироссийские санкции 14 сентября

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    СМИ: Брюссель может продлить антироссийские санкции 14 сентября

    СМИ: Брюссель может продлить антироссийские санкции 14 сентября

    СМИ: Брюссель может продлить антироссийские санкции 14 сентября
  • Фото Reuters © 2017

    • Источники информагентства Reuters утверждают, что в Евросоюзе уже определились с решением о продлении до середины марта действия антироссийских санкций.

    Как передает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах, на заседании в Брюсселе представители ЕС договорились о продлении на полгода ограничительных мер, принятых в отношении граждан России и юридических организаций.

    По сведениям журналистов, о продлении до середины марта действия санкционного списка будет объявлено 14 сентября. Сообщается также, что состав фигурантов списка может незначительно измениться в связи с тем, что нескольких человек уже нет в живых.

    Напомним, Евросоюз ввел персональные санкции в отношении россиян и российских юридических лиц в марте 2014 года, с тех пор список расширялся и неоднократно продлевался на полгода. Фигурантам списка запрещен въезд в Евросоюз, их активы в европейских банках должны быть заморожены. Россия приняла ответные меры.

    Во вторник глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что решение начать миротворческую миссию ООН в Донбассе, которое одобрил Владимир Путин, может способствовать отмене санкций. А посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас выразил надежду на то, что самое тяжелое в отношениях между Москвой и Брюсселем уже позади.

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