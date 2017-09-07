Фетисов прокомментировал отстранение России от Паралимпиады

Паралимпийцам России разрешили выступать в квалификационных соревнованиях, но только без флага и гимна. Это первый шаг к реабилитации? И почему Запад
по-прежнему не снимает с России допинговые обвинения?
Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам принять участие в квалификационных соревнованиях зимней Паралимпиады-2018 года, но сделал при этом несколько крайне неприятных для России оговорок. К стартам атлетов допустят только под нейтральным флагом. Да и то не всех, а только представителей четырех видов спорта: сноубординга, горных лыж, биатлона и лыжных гонок. Им придется сдавать не менее двух допинг-тестов.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал эту новость и рассказал, каковы шансы у наших спортсменов все-таки попасть на Паралимпиаду в Южной Корее.
Вячеслав Фетисов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи: «Я соболезную тем спортсменам, кто сегодня узнал эту новость. Для них, их тренеров и семей спортсменов это, конечно, неприятное известие. Мне кажется, сделано все, чтобы решение о выполнении дорожной карты лежало все-таки в сфере влияния высоких спортивных чиновников. Поэтому мне кажется, мы не справились с той задачей, которая была поставлена. И не смогли помочь тем спортсменам, которые мечтали попасть на Паралимпиаду в Сеуле».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал эту новость и рассказал, каковы шансы у наших спортсменов все-таки попасть на Паралимпиаду в Южной Корее.
Вячеслав Фетисов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи: «Я соболезную тем спортсменам, кто сегодня узнал эту новость. Для них, их тренеров и семей спортсменов это, конечно, неприятное известие. Мне кажется, сделано все, чтобы решение о выполнении дорожной карты лежало все-таки в сфере влияния высоких спортивных чиновников. Поэтому мне кажется, мы не справились с той задачей, которая была поставлена. И не смогли помочь тем спортсменам, которые мечтали попасть на Паралимпиаду в Сеуле».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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