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  • 07.09, 00:44

    Конструкторы «Калашникова» разработали замену пистолету Макарова

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    Конструкторы «Калашникова» разработали замену пистолету Макарова

    Конструкторы «Калашникова» разработали замену пистолету Макарова

    Конструкторы «Калашникова» разработали замену пистолету Макарова

    В концерне «Калашников» объявили, что разработали компактный пистолет на базе полноразмерного пистолета Лебедева.

    Конструкторы концерна «Калашников» создали облегченную версию пистолета Лебедева ПЛ-15К с заниженными тактико-техническими характеристиками. Как сообщается на сайте Kalashnikov.media, это сделано для того, чтобы облегчить сотрудникам силовых структур ношение оружия.

    Дмитрий Лебедев, ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников»: «99 процентов людей, которые по роду службы должны иметь при себе оружие, этим оружием в идеальном случае никогда не воспользуются. Поэтому можно несколько снизить тактико-технические характеристики оружия и сделать его менее обременительным в ношении. Придерживаясь такой концепции, мы на базе нашего полноразмерного пистолета сделали пистолет компактный».

    Конструкторы рассказали, что первые выстрелы из компактного ПЛ-15К были произведены 2 августа текущего года, испытания прошли отлично.


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