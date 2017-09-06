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  • 07.09, 00:44

    СМИ: полицейские застрелили тигра на одной из улиц Атланты

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    СМИ: полицейские застрелили тигра на одной из улиц Атланты

    СМИ: полицейские застрелили тигра на одной из улиц Атланты

    СМИ: полицейские застрелили тигра на одной из улиц Атланты

    В американской Атланте полиция застрелила тигра, разгуливавшего по улицам города и нападавшего на собак.

    О происшествии сообщил телеканал CNN. В службу спасения позвонили местные жители и сообщили, что видели тигра на улицах в южной части Атланты. Одна женщина заявила, что тигр перепрыгнул через ограду ее дома и во дворе напал на ее собаку.

    Прибывшие на место происшествия полицейские действительно обнаружили хищника. Офицеры полиции открыли огонь и застрелили тигра.

    Власти проводят расследование, пытаясь установить, каким образом хищник оказался на улицах города.

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