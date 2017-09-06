Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.09, 23:14

    Младенец погиб при взрыве бойлера в жилом доме Краснодарского края

    комментировать

    Младенец погиб при взрыве бойлера в жилом доме Краснодарского края

    Младенец погиб при взрыве бойлера в жилом доме Краснодарского края

    В одной из станиц Краснодарского края частный жилой дом обрушился после взрыва самодельного бойлера. Ребенок погиб, мужчина получил травмы.

    Как сообщили в региональном управлении МЧС, в станице Новопокровская в одном из частных домов произошел взрыв самодельного бойлера на дровах. Дом обрушился. Одномесячный младенец погиб, мужчина получил тяжелые травмы и ожоги. Взрыв не привел к возникновению пожара.

    Сообщение пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю: «По предварительным данным, произошло обрушение жилого дома. От самодельного бойлера на дровах произошел хлопок. В комнате был ребенок, большая часть разрушений была именно там. Ребенок от тяжелых травм скончался на месте».

    Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru