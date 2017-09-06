Младенец погиб при взрыве бойлера в жилом доме Краснодарского края

В одной из станиц Краснодарского края частный жилой дом обрушился после взрыва самодельного бойлера. Ребенок погиб, мужчина получил травмы.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в станице Новопокровская в одном из частных домов произошел взрыв самодельного бойлера на дровах. Дом обрушился. Одномесячный младенец погиб, мужчина получил тяжелые травмы и ожоги. Взрыв не привел к возникновению пожара.



Сообщение пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю: «По предварительным данным, произошло обрушение жилого дома. От самодельного бойлера на дровах произошел хлопок. В комнате был ребенок, большая часть разрушений была именно там. Ребенок от тяжелых травм скончался на месте».



Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

