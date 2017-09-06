США хотят ввести нефтяное эмбарго против КНДР и заморозить активы Ким Чен Ына

СМИ обсуждают проект резолюции ООН с новыми санкциями в отношении КНДР, которую всемирной организации предлагают принять Соединенные Штаты.
Как передает Agence France-Presse, в проекте резолюции, которую США предлагают принять уже в понедельник, содержатся предложения о заморозке активов лидера КНДР Ким Чен Ына и введении эмбарго на поставки нефти в КНДР.
В числе новых санкций также предлагаются меры, которые помешают экспорту текстильной продукции из Северной Кореи, а также найму рабочих из КНДР на работу за рубежом.
Постпред США при ООН Никки Хейли на состоявшемся в минувший понедельник чрезвычайном заседании Совбеза ООН заявила, что Вашингтон распространит проект новой резолюции в отношении Северной Кореи уже на этой неделе, чтобы принять ее в следующий понедельник, 11 сентября.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подчеркнул, что проблему КНДР нельзя решить только санкциями и давлением. По мнению российского президента, в сложившейся ситуации не следует поддаваться эмоциям и «загонять Пхеньян в угол». Путин напомнил о пути снижения напряженности и поэтапного регулирования на Корейском полуострове, сформулированном в российско-китайской дорожной карте.
В числе новых санкций также предлагаются меры, которые помешают экспорту текстильной продукции из Северной Кореи, а также найму рабочих из КНДР на работу за рубежом.
Постпред США при ООН Никки Хейли на состоявшемся в минувший понедельник чрезвычайном заседании Совбеза ООН заявила, что Вашингтон распространит проект новой резолюции в отношении Северной Кореи уже на этой неделе, чтобы принять ее в следующий понедельник, 11 сентября.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подчеркнул, что проблему КНДР нельзя решить только санкциями и давлением. По мнению российского президента, в сложившейся ситуации не следует поддаваться эмоциям и «загонять Пхеньян в угол». Путин напомнил о пути снижения напряженности и поэтапного регулирования на Корейском полуострове, сформулированном в российско-китайской дорожной карте.
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