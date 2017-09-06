Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 06.09, 23:14

    США хотят ввести нефтяное эмбарго против КНДР и заморозить активы Ким Чен Ына

    1 комментарий
    США хотят ввести нефтяное эмбарго против КНДР и заморозить активы Ким Чен Ына

    США хотят ввести нефтяное эмбарго против КНДР и заморозить активы Ким Чен Ына

    США хотят ввести нефтяное эмбарго против КНДР и заморозить активы Ким Чен Ына
  • Фото Associated Press © 2017

    • СМИ обсуждают проект резолюции ООН с новыми санкциями в отношении КНДР, которую всемирной организации предлагают принять Соединенные Штаты.

    Как передает Agence France-Presse, в проекте резолюции, которую США предлагают принять уже в понедельник, содержатся предложения о заморозке активов лидера КНДР Ким Чен Ына и введении эмбарго на поставки нефти в КНДР.

    В числе новых санкций также предлагаются меры, которые помешают экспорту текстильной продукции из Северной Кореи, а также найму рабочих из КНДР на работу за рубежом.

    Постпред США при ООН Никки Хейли на состоявшемся в минувший понедельник чрезвычайном заседании Совбеза ООН заявила, что Вашингтон распространит проект новой резолюции в отношении Северной Кореи уже на этой неделе, чтобы принять ее в следующий понедельник, 11 сентября.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подчеркнул, что проблему КНДР нельзя решить только санкциями и давлением. По мнению российского президента, в сложившейся ситуации не следует поддаваться эмоциям и «загонять Пхеньян в угол». Путин напомнил о пути снижения напряженности и поэтапного регулирования на Корейском полуострове, сформулированном в российско-китайской дорожной карте.

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