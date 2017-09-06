СМИ: испанский футболист умер во время матча в Москве

Футболист умер во время матча на одной из арен олимпийского комплекса «Лужники».
По предварительным данным, скончавшийся игрок имел испанское подданство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Фамилия умершего игрока не называется.
Официально информация о смерти испанского футболиста не подтверждена.
Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Фамилия умершего игрока не называется.
Официально информация о смерти испанского футболиста не подтверждена.
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